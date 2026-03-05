https://ria.ru/20260305/semi-2078631871.html
В ОП предложили создать совет старейшин для помощи семьям
В ОП предложили создать совет старейшин для помощи семьям
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Создание института совета старейшин для участия в разрешении семейных конфликтов могло бы стать одной из мер по снижению числа разводов в России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"В ряде стран постсоветского пространства советы участвуют в разрешении семейных конфликтов. Люди с большим опытом, пользующиеся уважением, решают серьезные семейные проблемы. Получают за это вознаграждение. Подобные практики могли бы быть полезны и в России", - сказал Рыбальченко
.
Эксперт отметил, что медиацию следует начинать уже при первых признаках кризиса в семье, привлекая психологов, священнослужителей или других авторитетных людей. По его словам, институт совета старейшин мог бы участвовать в разрешении конфликтов между супругами.
"При этом усложнение бракоразводных процедур, на мой взгляд, не приведет к существенному снижению их числа. Более эффективным направлением является развитие механизмов медиации", - заключил Рыбальченко.