Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Резкие перепады в настроении ребенка могут указывать на его вовлечение в мошеннические схемы, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
"Мошенники все чаще используют подростков для участия в собственных схемах, в том числе в дропперстве - обналичивании похищенных денег. Молодые люди, увлеченные информационными технологиями, могут вовлекаться в совершение кибератак. Они часто попадаются из-за желания заработать легкие деньги или поддавшись авторитету взрослого друга. Изменения в финансах и поведении ребенка должны стать первыми тревожными сигналами. В данном случае обычно наблюдаются скрытность и перепады настроения. У подростка могут появиться дорогие товары или крупные суммы наличных, происхождение которых он не может объяснить", - сказал он.
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах
23 ноября 2025, 17:11
По словам Щербаченко, внезапное и необъяснимое обогащение подростка также может быть тревожным сигналом.
Доцент предупредил, что мошенники стали чаще использовать подростков для участия в собственных схемах, в том числе в дропперстве - обналичивании похищенных денег. Молодые люди могут вовлекаться в совершение кибератак. Зачастую они попадаются из-за желания заработать легкие деньги или поддавшись авторитету старшего товарища. Первыми тревожными сигналами должны стать изменения в финансах и поведении ребенка, что сопровождается скрытностью и перепадами настроения. У подростка могут появиться дорогие товары или крупные суммы наличных, происхождение которых он не может объяснить.
Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты
9 декабря 2025, 20:23
Щербаченко подчеркнул, что одним из признаков, указывающих на связь подростка с мошенниками, также является длительная переписка в мессенджере с неизвестными людьми, которые представляются коллегами. Кроме этого, по его словам, стоит обратить внимание на возможное появление множества банковских карт в галерее на телефоне.
"Ребенок может начать использовать специфический сленг: "дроп" (человек, через которого проводят деньги), "залив" (поступление денег на карту), "обнал", "трафик" (перевод денег), "лошадка" (карта дроппера). Тревожный признак - внушительное количество банковских карт в распоряжении подростка, которые он либо покупает у друзей, либо берет в аренду", - добавил доцент.
Помимо этого, Щербаченко заключил, что при появлении подобных признаков необходимо провести откровенный и спокойный разговор с подростком, а если возраст ребенка меньше 14 лет, то рекомендуется подключить СМС-уведомления по его банковским картам. Также важно рассказать о серьезных последствиях, связанных с участием в мошеннических схемах.
Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами
3 января, 10:03