Стоимость бренда Сбера выросла на 47,3% за год

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Согласно рейтингу Brand Finance Banking 500, стоимость бренда Сбера выросла за год на 47,3% и составляет 7,117 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба банка.

По сравнению с прошлым годом Сбер поднялся в табели о рангах на 17 строк — с 78 на 61.

"Стоимость бренда — один из ключевых активов для компании и показатель доверия клиентов. Он зарабатывается с каждым взаимодействием человека с нами — когда нужно быстро решить свою задачу или узнать новое. Когда технологии действительно помогают день за днем и позволяют получать приятные эмоции. Сегодня капитал бренда становится главным отличием сильных компаний и платформой, на которой можно развивать новые бизнес-направления. Технологии можно скопировать. Доверие — нет. И наша задача — ежедневно зарабатывать его делом", - отметил старший вице-президент - директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Лидерство в рейтинге сохранил китайский Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на 14,9% (до 90,8 миллиарда долларов). Затем следует другой представитель Китая - China Construction Bank (-1,5% до 77,181 миллиарда долларов). На третью позицию в этом году вышел Bank of China (+10,9% до 70,8 миллиарда долларов).

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.