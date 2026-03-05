https://ria.ru/20260305/saratov-2078647655.html
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека
Три человека пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Саратов, пациентов в тяжелом состоянии среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 05.03.2026
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека
Три человека пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Саратов