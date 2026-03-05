Рейтинг@Mail.ru
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/saratov-2078647655.html
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека - РИА Новости, 05.03.2026
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека
Три человека пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Саратов, пациентов в тяжелом состоянии среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:27:00+03:00
2026-03-05T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратов
саратовская область
роман бусаргин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a399f49bf22a9a603c7b2626c42ca966.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fc6cc21108661f0569ad724806d8c24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, саратовская область, роман бусаргин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Происшествия
При атаке украинских дронов на Саратов пострадали три человека

Три человека пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Саратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Саратов, пациентов в тяжелом состоянии среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Три человека находятся в медицинских учреждениях в настоящий момент. "Тяжелых" среди них нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали агентству в пресс-службе губернатора Саратовской области.
Ранее глава региона Роман Бусаргин сообщал, что в результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах, восстановительные работы начнутся в ближайшее время. По данным Минобороны, за вечер среди и ночь четверга над территорией области в общей сложности было сбито 38 БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовСаратовская областьРоман БусаргинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала