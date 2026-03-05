Рейтинг@Mail.ru
Самолет ДРЛО НАТО впервые пролетел в воздушном пространстве Финляндии - РИА Новости, 05.03.2026
17:49 05.03.2026
Самолет ДРЛО НАТО впервые пролетел в воздушном пространстве Финляндии
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry AWACS впервые пролетел в воздушном пространстве Финляндии
финляндия
россия
москва
нато
финляндия, россия, москва, нато, в мире
Финляндия, Россия, Москва, НАТО, В мире
Самолет ДРЛО НАТО впервые пролетел в воздушном пространстве Финляндии

Самолет ДРЛО НАТО E-3A Sentry AWACS впервые пролетел в небе Финляндии

© Фото : U.S. Army / Pierre CourtejoieСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS НАТО
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry AWACS впервые пролетел в воздушном пространстве Финляндии, сообщили в четверг военно-воздушные силы республики.
"Финские ВВС провели совместные вылеты с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry во вторник, 3 марта, в воздушном пространстве Финляндии. Это был первый случай выполнения миссии самолетом дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry в Финляндии", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Финский бронетранспортёр Patria Pasi во время военных учений - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"В течение суток". На Западе раскрыли план Финляндии против России
26 февраля, 02:48
 
