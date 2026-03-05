Самолет ДРЛО НАТО впервые пролетел в воздушном пространстве Финляндии

«

"Финские ВВС провели совместные вылеты с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry во вторник, 3 марта, в воздушном пространстве Финляндии. Это был первый случай выполнения миссии самолетом дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry в Финляндии", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X.