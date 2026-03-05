Самолет ДРЛО НАТО впервые пролетел в воздушном пространстве Финляндии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry AWACS впервые пролетел в воздушном пространстве Финляндии, сообщили в четверг военно-воздушные силы республики.
"Финские ВВС провели совместные вылеты с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry во вторник, 3 марта, в воздушном пространстве Финляндии. Это был первый случай выполнения миссии самолетом дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry в Финляндии", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
