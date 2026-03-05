На Ближнем Востоке отменили более 23 тысяч авиарейсов, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суммарно более 23 тысяч авиарейсов было уже отменено в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, которая привела к закрытию воздушного пространства в ряде стран, сообщает агентство Блумберг.
"Проблемы, которые война в Иране создает для мировой авиационной отрасли, с каждым днем усугубляются: количество отмененных рейсов в аэропортах Ближнего Востока превысило 23 тысячи с начала боевых действий", - говорится в статье.
Таким образом, из 36 тысяч регулярных рейсов, связанных с Ближним Востоком с 28 февраля, более половины были отменены, передаёт агентство со ссылкой на аналитическую компанию Cirium Ltd. Это соответствует примерно 4,4 миллиона мест, говорится в материале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.