На Ближнем Востоке отменили более 23 тысяч авиарейсов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
15:01 05.03.2026
На Ближнем Востоке отменили более 23 тысяч авиарейсов, пишут СМИ
На Ближнем Востоке отменили более 23 тысяч авиарейсов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
На Ближнем Востоке отменили более 23 тысяч авиарейсов, пишут СМИ
Суммарно более 23 тысяч авиарейсов было уже отменено в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, которая привела к закрытию воздушного пространства в ряде стран,... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
ближний восток
иран
сша
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
иран
сша
в мире, ближний восток, иран, сша, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, США, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Ближнем Востоке отменили более 23 тысяч авиарейсов, пишут СМИ

Bloomberg: более 23 тысяч авиарейсов отменили из-за эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суммарно более 23 тысяч авиарейсов было уже отменено в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, которая привела к закрытию воздушного пространства в ряде стран, сообщает агентство Блумберг.
"Проблемы, которые война в Иране создает для мировой авиационной отрасли, с каждым днем усугубляются: количество отмененных рейсов в аэропортах Ближнего Востока превысило 23 тысячи с начала боевых действий", - говорится в статье.
Пассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Российский турист рассказал об ожидании вывозных рейсов из Катара
Вчера, 09:18
Таким образом, из 36 тысяч регулярных рейсов, связанных с Ближним Востоком с 28 февраля, более половины были отменены, передаёт агентство со ссылкой на аналитическую компанию Cirium Ltd. Это соответствует примерно 4,4 миллиона мест, говорится в материале.
В частности, крупнейшая авиакомпания ОАЭ - Emirates - ранее заявила о продлении приостановки регулярных рейсов из Дубая до 7 марта включительно. Компания также отмечала, что продолжает выполнять рейсы в ограниченном объеме, отдавая приоритет пассажирам с ранее отмененных рейсов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ
Вчера, 07:33
 
В миреБлижний ВостокИранСШАEmiratesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
