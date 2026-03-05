Рейтинг@Mail.ru
Рютте признал, что конфликт в Иране может негативно повлиять на Украину
05.03.2026
Рютте признал, что конфликт в Иране может негативно повлиять на Украину
Рютте признал, что конфликт в Иране может негативно повлиять на Украину - РИА Новости, 05.03.2026
Рютте признал, что конфликт в Иране может негативно повлиять на Украину
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Рейтер признал, что война в Иране имеет потенциальный негативный эффект для Украины поскольку спрос на системы ПВО очень... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
украина
иран
марк рютте
нато
военная операция сша и израиля против ирана
украина
иран
в мире, украина, иран, марк рютте, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Иран, Марк Рютте, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рютте признал, что конфликт в Иране может негативно повлиять на Украину

Рютте: конфликт в Иране имеет потенциальный негативный эффект для Украины

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Рейтер признал, что война в Иране имеет потенциальный негативный эффект для Украины поскольку спрос на системы ПВО очень высок.
"Конечно, во всем этом есть и потенциальный негативный фактор для Украины - спрос на системы противовоздушной обороны, который и так уже очень высок. Как вы знаете, уже было трудно обеспечить Украине то, о чем она просила. А теперь у стран Ближнего Востока также истощаются запасы средств обороны, и они, вероятно, будут хотеть гораздо больше, чем раньше", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В миреУкраинаИранМарк РюттеНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
