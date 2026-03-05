Рейтинг@Mail.ru
США знают позицию России по Ирану, заявил Рябков
16:08 05.03.2026 (обновлено: 17:16 05.03.2026)
США знают позицию России по Ирану, заявил Рябков
2026-03-05T16:08:00+03:00
2026-03-05T17:16:00+03:00
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США знают позицию России по ситуации вокруг Ирана, Вашингтон получает сигналы Москвы о неприемлемости их действий, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Принципиальные оценки все даются на многосторонних площадках, и американцы получают наши сигналы о неприемлемости этого вопиющего нарушения, комплексного нарушения самых базовых основ международной правовой системы, вследствие агрессии, которую совершили и продолжают совершать США и Израиль. Это все излагается, и это всем видно. И у них тоже нет никаких сомнений, никаких, я уверен, недопониманий той позиции, которую мы занимаем", - сказал Рябков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
В Москве назвали атаку на Иран неспровоцированным актом вооруженной агрессии. Россия призывает все стороны противостояния на Ближнем Востоке незамедлительно остановить боевые действия, в том числе удары по территории арабских государств Персидского залива. В МИД РФ также заявили, что единственный способ "удержать регион от дальнейшего скатывания в пучину дестабилизации – прекратить агрессию США и Израиля, запустившую цепную реакцию".
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
