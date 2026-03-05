Соглашение с США об уведомлениях о пусках ракет работает, заявил Рябков

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Соглашение между Россией и США о взаимных уведомлениях о пусках баллистических ракет и ракет подводных лодок работает, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, уведомлял ли Вашингтон Москву заранее о прошедшем накануне испытательном пуске ракеты Minuteman III.