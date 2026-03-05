Рейтинг@Mail.ru
Соглашение с США об уведомлениях о пусках ракет работает, заявил Рябков - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ryabkov-2078662563.html
Соглашение с США об уведомлениях о пусках ракет работает, заявил Рябков
Соглашение с США об уведомлениях о пусках ракет работает, заявил Рябков - РИА Новости, 05.03.2026
Соглашение с США об уведомлениях о пусках ракет работает, заявил Рябков
Соглашение между Россией и США о взаимных уведомлениях о пусках баллистических ракет и ракет подводных лодок работает, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:05:00+03:00
2026-03-05T10:05:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078508349.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, вашингтон (штат), сергей рябков, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, В мире
Соглашение с США об уведомлениях о пусках ракет работает, заявил Рябков

Рябков: соглашение РФ и США об уведомлениях о пусках ракет работает

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Соглашение между Россией и США о взаимных уведомлениях о пусках баллистических ракет и ракет подводных лодок работает, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, уведомлял ли Вашингтон Москву заранее о прошедшем накануне испытательном пуске ракеты Minuteman III.
"Соглашение о взаимном уведомлении о пусках ракет от 1988 года работает. И мы надеемся, что оно и далее будет играть стабилизирующую роль, добавляя предсказуемости в этой сфере", - сказал Рябков.
США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, заявили в Командовании глобального удара ВВС США. Пуск состоялся с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США могут столкнуться с нехваткой ракет после конфликта с Ираном, пишут СМИ
4 марта, 16:12
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Сергей РябковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала