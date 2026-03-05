https://ria.ru/20260305/ryabkov-2078642175.html
Рябков заявил, что целевых контактов между Россией и США по Ирану нет
Рябков заявил, что целевых контактов между Россией и США по Ирану нет - РИА Новости, 05.03.2026
Рябков заявил, что целевых контактов между Россией и США по Ирану нет
Двусторонних целевых контактов между Россией и США по кризису вокруг Ирана нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 05.03.2026
Рябков заявил, что целевых контактов между Россией и США по Ирану нет
