Рябков заявил, что целевых контактов между Россией и США по Ирану нет - РИА Новости, 05.03.2026
07:07 05.03.2026
Рябков заявил, что целевых контактов между Россией и США по Ирану нет
Двусторонних целевых контактов между Россией и США по кризису вокруг Ирана нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 05.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двусторонних целевых контактов между Россией и США по кризису вокруг Ирана нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Кроме того, что происходит на международных площадках, многосторонних, и обсуждается и попадает, в том числе, в публичную плоскость, таких контактов целевых, двусторонних, конкретно по этой теме, нет", - сказал Рябков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
У США нет ответа на призыв России прекратить атаку на Иран, заявил Хегсет
