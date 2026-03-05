https://ria.ru/20260305/rt-2078774357.html
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих - РИА Новости, 05.03.2026
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих
Телеканал RT показал видеоролик с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:40:00+03:00
2026-03-05T15:40:00+03:00
2026-03-05T15:40:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078773766_2:0:1264:710_1920x0_80_0_0_884c85aec44789bb77cb6e72e9ede987.jpg
https://ria.ru/20260305/medinskiy-2078758573.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078773766_65:0:1012:710_1920x0_80_0_0_c218afe16026fead1bf3d52f2e09b8a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, Россия, Вооруженные силы Украины
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих
RT показал видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими