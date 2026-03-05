Рейтинг@Mail.ru
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих
15:40 05.03.2026
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих - РИА Новости, 05.03.2026
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих
Телеканал RT показал видеоролик с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена. РИА Новости, 05.03.2026
2026
RT показал вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих

RT показал видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Телеканал RT показал видеоролик с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена.
Один из вернувшихся на видео передал привет своим близким и сказал, что скоро будет дома. Ещё один военнослужащий разговаривает по телефону и говорит, что едет домой.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, военнослужащие садятся в автобус в Белоруссии.
Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Им в Белоруссии оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Мединский анонсировал обмен пленными с Украиной в формате 500 на 500
В мире, Белоруссия, Россия, Вооруженные силы Украины
 
 
