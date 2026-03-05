Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране обстреляли жилой комплекс, где работает съемочная группа RT
10:14 05.03.2026 (обновлено: 10:50 05.03.2026)
В Тегеране обстреляли жилой комплекс, где работает съемочная группа RT
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, телеканал rt, израиль, сша, иран
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Телеканал RT, Израиль, США, Иран
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Тегеране обстреляли здание, где находятся сотрудники RT, сообщил телеканал.
"Жилой комплекс "Бруджерди" <...>, где работает съемочная группа RT, подвергся бомбардировке. Наша группа в безопасности", говорится в Telegram-канале.
В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения исламской республикой ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить ее флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Здание RT повреждено после удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Офис RT в Иране пострадал после обстрелов Израиля и США
2 марта, 15:06
 
