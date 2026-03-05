Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина

Рейтинг@Mail.ru
19:37 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/rossiya-2078848127.html
общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Большинство россиян (77%) согласны с тем, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина, тогда как с тем, что за успешной женщиной стоит мужчина, согласны 53%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Респондентам предложили ответить на вопрос, согласны ли они с мнением, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Так, 77% опрошенных заявили, что скорее согласны, 19% - что скорее не согласны. При этом, с обратной точкой зрения - что за каждой успешной женщиной стоит мужчина - согласились только 53% россиян, 42% - не согласны с этим утверждением.
Согласно результатам опроса, успешного мужчину отличают хорошая семья и дети (62%), независимость и самостоятельность в поступках и суждениях (34%), самореализация и раскрытие талантов (31%).
В то же время успешную женщину, по мнению респондентов, отличает хорошая семья и дети (68%), самореализация и раскрытие талантов (42%), а также внешняя привлекательность, ухоженность и стиль (32%).
Кроме того, индекс успешности россиян составил 60 пунктов из 100. Так, 12% россиян заявили, что считают себя точно успешным человеком, 56% - что скорее успешным, еще 18% - что скорее не успешным, а 7% - назвали себя точно не успешным человеком.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 февраля среди 1,6 тысячи опрошенных старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ОбществоВЦИОМ
 
 
