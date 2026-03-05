https://ria.ru/20260305/rossijane-2078829297.html
Россиянка рассказала, как кормят туристов на застрявшем в Катаре лайнере
Россиянка рассказала, как кормят туристов на застрявшем в Катаре лайнере
Россиянка рассказала, как кормят туристов на застрявшем в Катаре лайнере
РИА Новости: туристов на застрявшем в Катаре лайнере кормят вкусной едой
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристов, застрявших на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, кормят вкусно и разнообразно, рассказала РИА Новости одна из российских участниц круиза, туристка из Казани Радмила Ганиева.
"С выбором все всегда круто, то есть всегда есть разные виды мяса и разные виды рыбы, морепродукты постоянно присутствуют. То есть как все это было в первую неделю нашу оплаченную, все так же это продолжается эту неделю, за которую мы уже не платим, но здесь находимся... По поводу напитков, тоже все есть... То есть ничем не обделены", - рассказала собеседница агентства.
По словам Радмилы, меню на лайнере разнообразное.
"Да, все вкусно, все прекрасно", - добавила туристка, отвечая на вопрос о питании на лайнере.
Ранее посольство РФ
в Катаре
сообщило в своем Telegram-канале, что прорабатывает с местными властями возможность расселения россиян с застрявшего в порту Дохи
круизного лайнера в гостиницах города до того, как они смогут покинуть. Корреспондент РИА Новости пока не смог получить от дипмиссии более подробный комментарий по этому поводу.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.