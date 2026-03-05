Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, как кормят туристов на застрявшем в Катаре лайнере - РИА Новости, 05.03.2026
18:09 05.03.2026
Россиянка рассказала, как кормят туристов на застрявшем в Катаре лайнере
Россиянка рассказала, как кормят туристов на застрявшем в Катаре лайнере
катар, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Россиянка рассказала, как кормят туристов на застрявшем в Катаре лайнере

РИА Новости: туристов на застрявшем в Катаре лайнере кормят вкусной едой

© РИА Новости / Юлия ТроицкаяКруизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар
Круизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Круизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Туристов, застрявших на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, кормят вкусно и разнообразно, рассказала РИА Новости одна из российских участниц круиза, туристка из Казани Радмила Ганиева.
"С выбором все всегда круто, то есть всегда есть разные виды мяса и разные виды рыбы, морепродукты постоянно присутствуют. То есть как все это было в первую неделю нашу оплаченную, все так же это продолжается эту неделю, за которую мы уже не платим, но здесь находимся... По поводу напитков, тоже все есть... То есть ничем не обделены", - рассказала собеседница агентства.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала о поведении россиян в Дубае при работе ПВО
Вчера, 15:23
По словам Радмилы, меню на лайнере разнообразное.
"Да, все вкусно, все прекрасно", - добавила туристка, отвечая на вопрос о питании на лайнере.
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило в своем Telegram-канале, что прорабатывает с местными властями возможность расселения россиян с застрявшего в порту Дохи круизного лайнера в гостиницах города до того, как они смогут покинуть. Корреспондент РИА Новости пока не смог получить от дипмиссии более подробный комментарий по этому поводу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Девушка на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае
Вчера, 16:57
 
КатарСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
