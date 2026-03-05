https://ria.ru/20260305/rossijane-2078767852.html
Туристка рассказала о поведении россиян в Дубае при работе ПВО
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россияне в ОАЭ продолжали посещать пляжи и экскурсии, не обращая внимание на работу средств противовоздушной обороны (ПВО), рассказала РИА Новости туристка из Москвы Лилия.
"Полный пляж, люди отдыхают, такой напряженной обстановки нет. На экскурсию ездили даже в Абу-Даби
, второго (марта - ред.). То есть там вообще спокойно", - сказала Лилия в ответ на вопрос, насколько изменилась обстановка в Дубае
на фоне конфликта, и беспокоит ли отдыхающих работа средств ПВО.
Она уточнила, что сама наиболее громко звуки разрывов слышала в один из дней во время завтрака и не стала покидать помещение в поисках убежища.
Лилия рассказала, что гостей отеля, где она жила, просили не покидать его территорию, чтобы была возможность оперативно уехать.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
