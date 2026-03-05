Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявил Песков
16:21 05.03.2026
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявил Песков
Россия открыта и заинтересована в переговорах по Украине, ждет следующего раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
россия
украина
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
россия
украина
женева (город)
россия, украина, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Песков: Россия открыта и заинтересована в переговорах по Украине

Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия открыта и заинтересована в переговорах по Украине, ждет следующего раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем быть открытыми для переговоров. Мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда", - сказал Песков информационной службе "Вести", отвечая на вопрос о переговорном процессе по Украине.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 14:47
 
РоссияУкраинаЖенева (город)Дмитрий ПесковВладимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
