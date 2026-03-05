https://ria.ru/20260305/rossija-2078790386.html
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявил Песков
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2026
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявил Песков
Россия открыта и заинтересована в переговорах по Украине, ждет следующего раунда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:21:00+03:00
2026-03-05T16:21:00+03:00
2026-03-05T16:21:00+03:00
россия
украина
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:14:3309:1875_1920x0_80_0_0_d4227165d609e3e9a42830dd3442c84f.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078752903.html
россия
украина
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_2af1639879005e3bb618073e12235a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявил Песков
Песков: Россия открыта и заинтересована в переговорах по Украине