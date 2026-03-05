Рейтинг@Mail.ru
Россия скоро назначит нового посла в КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/rossija-2078767059.html
Россия скоро назначит нового посла в КНДР, заявили в МИД
Россия скоро назначит нового посла в КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Россия скоро назначит нового посла в КНДР, заявили в МИД
Россия скоро назначит нового посла в КНДР, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:21:00+03:00
2026-03-05T15:21:00+03:00
в мире
россия
кндр
пхеньян
андрей руденко
александр мацегора
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101347/10/1013471082_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_85323a17541ce243e0da115a9b0bac8c.jpg
https://ria.ru/20260302/kndr-2077890496.html
россия
кндр
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101347/10/1013471082_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3e0d4965dc94e6a90098851b39f272bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр, пхеньян, андрей руденко, александр мацегора
В мире, Россия, КНДР, Пхеньян, Андрей Руденко, Александр Мацегора
Россия скоро назначит нового посла в КНДР, заявили в МИД

Руденко: Россия скоро назначит нового посла в КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия скоро назначит нового посла в КНДР, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Скоро, надеемся", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался 6 декабря минувшего года.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Главная газета КНДР отметила усилия России в защите исторической правды
2 марта, 13:53
 
В миреРоссияКНДРПхеньянАндрей РуденкоАлександр Мацегора
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала