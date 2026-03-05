https://ria.ru/20260305/rossija-2078752575.html
Россия вернула из украинского плена 200 военных
Россия вернула из украинского плена 200 военных - РИА Новости, 05.03.2026
Россия вернула из украинского плена 200 военных
Россия вернула из украинского плена две сотни бойцов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:46:00+03:00
2026-03-05T14:46:00+03:00
2026-03-05T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
белоруссия
владимир мединский
украина
оаэ
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078774519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b5299ac917a0570f284639dc9bed2df.jpg
https://ria.ru/20260225/svo-2076670814.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белоруссия
украина
оаэ
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078774519_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_156d9fc3dd7cd796fae13cfe023fcf47.jpg
Кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена
Кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена
2026-03-05T14:46
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, белоруссия, владимир мединский, украина, оаэ, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Владимир Мединский, Украина, ОАЭ, США, В мире
Россия вернула из украинского плена 200 военных
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200