Рейтинг@Mail.ru
Россия вернула из украинского плена 200 военных - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 05.03.2026 (обновлено: 15:47 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/rossija-2078752575.html
Россия вернула из украинского плена 200 военных
Россия вернула из украинского плена 200 военных - РИА Новости, 05.03.2026
Россия вернула из украинского плена 200 военных
Россия вернула из украинского плена две сотни бойцов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:46:00+03:00
2026-03-05T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
белоруссия
владимир мединский
украина
оаэ
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078774519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b5299ac917a0570f284639dc9bed2df.jpg
https://ria.ru/20260225/svo-2076670814.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белоруссия
украина
оаэ
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена
Кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена
2026-03-05T14:46
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078774519_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_156d9fc3dd7cd796fae13cfe023fcf47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, белоруссия, владимир мединский, украина, оаэ, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Владимир Мединский, Украина, ОАЭ, США, В мире
Россия вернула из украинского плена 200 военных

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена две сотни бойцов, сообщило Минобороны.
«
"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ", — говорится в публикации.
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
25 февраля, 15:42
Сейчас они находятся в Белоруссии, там бойцам оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Потом их доставят в Россию для лечения и реабилитации. Посредниками выступили ОАЭ и США.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский анонсировал обмен военнопленными по формуле 500 на 500 человек 5 и 6 марта. Он будет проходить в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве 17-18 февраля.
В конце февраля Москва и Киев также обменялись телами погибших военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБелоруссияВладимир МединскийУкраинаОАЭСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала