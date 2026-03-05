Рейтинг@Mail.ru
07:25 05.03.2026
Cisco зарегистрировала три товарных знака в России
Cisco зарегистрировала три товарных знака в России
Дарья Буймова
технологии, россия, калифорния, сан-хосе (город), cisco systems, inc., федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американский производитель программного обеспечения Cisco зарегистрировал три товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в марте 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Сиско Текнолоджи, Инк. (корпорация штата Калифорния)". Роспатент принял решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России программное обеспечение, электрические приборы и инструменты, предоставлять телекоммуникационные услуги и видеотелеконференцсвязь.
Cisco Systems, Inc. - американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Компания специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. В 2022 году компания объявила о прекращении всех бизнес-операций в России.
