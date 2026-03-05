Роспатент зарегистрировал образ пугающей Аленки из Нововоронежа

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два товарных знака зарегистрировали в России с изображением Аленки, скульптуру которой поставили в Нововоронеже, но демонтировали после жалоб местных жителей в 2020 году, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Скульптуру Аленки с пугающим лицом открыли в Нововоронеже по случаю 250-летия села Новая Аленовка в декабре 2020 года, но демонтировали спустя несколько дней по просьбе местных жителей. Памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона.
В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей"
1 июля 2022, 15:44
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Наша Аленка" и "Та самая Аленка" были поданы в мае 2024 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их сроком на десять лет. В качестве правообладателя указана Осипова Елена Николаевна.
Товарные знаки могут использоваться в России для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.
Жители мурманской Кандалакши разошлись во мнениях об арт-объекте "Русалка"
4 сентября 2023, 14:37