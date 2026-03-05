Рейтинг@Mail.ru
Роспатент зарегистрировал образ пугающей Аленки из Нововоронежа - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 05.03.2026 (обновлено: 11:22 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/rossija-2078637417.html
Роспатент зарегистрировал образ пугающей Аленки из Нововоронежа
Роспатент зарегистрировал образ пугающей Аленки из Нововоронежа - РИА Новости, 05.03.2026
Роспатент зарегистрировал образ пугающей Аленки из Нововоронежа
Два товарных знака зарегистрировали в России с изображением Аленки, скульптуру которой поставили в Нововоронеже, но демонтировали после жалоб местных жителей в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:31:00+03:00
2026-03-05T11:22:00+03:00
россия
нововоронеж
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171731_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b399df0666e1a1647b3b1a2661c7873b.jpg
https://ria.ru/20220701/novovoronezh-1799606892.html
https://ria.ru/20230904/rusalka-1894084862.html
россия
нововоронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171731_164:225:1144:960_1920x0_80_0_0_aaea078aedaf7327e6d68923a1a82096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нововоронеж, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Россия, Нововоронеж, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Роспатент зарегистрировал образ пугающей Аленки из Нововоронежа

В России зарегистрировали два товарных знака с Аленкой из Нововоронежа

© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Памятник Аленке в Нововоронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два товарных знака зарегистрировали в России с изображением Аленки, скульптуру которой поставили в Нововоронеже, но демонтировали после жалоб местных жителей в 2020 году, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Скульптуру Аленки с пугающим лицом открыли в Нововоронеже по случаю 250-летия села Новая Аленовка в декабре 2020 года, но демонтировали спустя несколько дней по просьбе местных жителей. Памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона.
Новый памятник нововоронежской Аленке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
В Нововоронеже установили "душевную" Аленку вместо "пугающей"
1 июля 2022, 15:44
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Наша Аленка" и "Та самая Аленка" были поданы в мае 2024 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их сроком на десять лет. В качестве правообладателя указана Осипова Елена Николаевна.
Товарные знаки могут использоваться в России для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.
Скульптура Русалка - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Жители мурманской Кандалакши разошлись во мнениях об арт-объекте "Русалка"
4 сентября 2023, 14:37
 
РоссияНововоронежФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала