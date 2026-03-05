Роспатент зарегистрировал образ пугающей Аленки из Нововоронежа

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два товарных знака зарегистрировали в России с изображением Аленки, скульптуру которой поставили в Нововоронеже, но демонтировали после жалоб местных жителей в 2020 году, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.