Рейтинг@Mail.ru
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 05.03.2026 (обновлено: 05:08 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/rossija-2078635848.html
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С - РИА Новости, 05.03.2026
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С
Новые критерии лечения больных с гепатитом С в стационарных условиях за счет ОМС появились в России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:07:00+03:00
2026-03-05T05:08:00+03:00
общество
медицина
россия
здоровье
гепатит c
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_fd764aa12f0617982fd4aeed79a13816.jpg
https://ria.ru/20251106/rossija-2053125357.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_318615e4fcba343c4fc0e1461b18f0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, медицина, россия, здоровье, гепатит c
Общество, Медицина, Россия, Здоровье, Гепатит C
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С

РИА Новости: в России появились новые критерии лечения гепатита С за счет ОМС

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новые критерии лечения больных с гепатитом С в стационарных условиях за счет ОМС появились в России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, в список признаков для лечения гепатита С в стационарных условиях добавлены умеренный фиброз (с единичными септами) и слабовыраженный фиброз (без образования септ).
Также пациентов направляют в дневной стационар в случае исхода в цирроз печени (включая декомпенсированный цирроз печени), выраженного фиброза (с множественными септами без цирроза) и рецидива хронического вирусного гепатита С после трансплантации печени.
Кроме того, россиян направляют на лечение в дневной стационар при риске быстрого развития заболевания печени по причине сопутствующих заболеваний (хронический вирусный гепатит В, сахарный диабет и другие заболевания) и после трансплантации других органов, кроме печени.
Вирус гепатита C, 3D-модель - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
6 ноября 2025, 09:14
 
ОбществоМедицинаРоссияЗдоровьеГепатит C
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала