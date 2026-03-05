https://ria.ru/20260305/rossija-2078635848.html
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С - РИА Новости, 05.03.2026
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С
Новые критерии лечения больных с гепатитом С в стационарных условиях за счет ОМС появились в России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:07:00+03:00
2026-03-05T05:07:00+03:00
2026-03-05T05:08:00+03:00
общество
медицина
россия
здоровье
гепатит c
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_fd764aa12f0617982fd4aeed79a13816.jpg
https://ria.ru/20251106/rossija-2053125357.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_318615e4fcba343c4fc0e1461b18f0e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, медицина, россия, здоровье, гепатит c
Общество, Медицина, Россия, Здоровье, Гепатит C
В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С
РИА Новости: в России появились новые критерии лечения гепатита С за счет ОМС
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новые критерии лечения больных с гепатитом С в стационарных условиях за счет ОМС появились в России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, в список признаков для лечения гепатита С в стационарных условиях добавлены умеренный фиброз (с единичными септами) и слабовыраженный фиброз (без образования септ).
Также пациентов направляют в дневной стационар в случае исхода в цирроз печени (включая декомпенсированный цирроз печени), выраженного фиброза (с множественными септами без цирроза) и рецидива хронического вирусного гепатита С после трансплантации печени.
Кроме того, россиян направляют на лечение в дневной стационар при риске быстрого развития заболевания печени по причине сопутствующих заболеваний (хронический вирусный гепатит В, сахарный диабет и другие заболевания) и после трансплантации других органов, кроме печени.