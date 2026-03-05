В России появились новые критерии лечения больных гепатитом С

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новые критерии лечения больных с гепатитом С в стационарных условиях за счет ОМС появились в России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, в список признаков для лечения гепатита С в стационарных условиях добавлены умеренный фиброз (с единичными септами) и слабовыраженный фиброз (без образования септ).

Также пациентов направляют в дневной стационар в случае исхода в цирроз печени (включая декомпенсированный цирроз печени), выраженного фиброза (с множественными септами без цирроза) и рецидива хронического вирусного гепатита С после трансплантации печени.