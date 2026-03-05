Стало известно, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, поступивших в распоряжение РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, их число достигло 32 570, из которых 30 714 человек совершали частные визиты.

Кроме того, 1386 украинцев называли целью поездки деловой визит, 168 — приехали работать, 135 — по учебе. Также 133 человека приехали в качестве туристов, а 33 граждан проезжали по транзиту.