Стало известно, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году
Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, поступивших в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:09:00+03:00
2026-03-05T03:09:00+03:00
2026-03-05T03:12:00+03:00
россия
украина
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, их число достигло 32 570, из которых 30 714 человек совершали частные визиты.
Кроме того, 1386 украинцев называли целью поездки деловой визит, 168 — приехали работать, 135 — по учебе. Также 133 человека приехали в качестве туристов, а 33 граждан проезжали по транзиту.
Помимо этого, в прошлом году более 31 тысячи прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 1079 человек — на автомобиле, 143 — в пешем порядке.