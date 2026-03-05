Рейтинг@Mail.ru
03:09 05.03.2026 (обновлено: 03:12 05.03.2026)
Стало известно, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году
Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, поступивших в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
Стало известно, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году

В Россию в 2025 году въехали более 32,5 тысячи украинцев

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более 32,5 тысячи граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, их число достигло 32 570, из которых 30 714 человек совершали частные визиты.
Кроме того, 1386 украинцев называли целью поездки деловой визит, 168 — приехали работать, 135 — по учебе. Также 133 человека приехали в качестве туристов, а 33 граждан проезжали по транзиту.
Помимо этого, в прошлом году более 31 тысячи прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 1079 человек — на автомобиле, 143 — в пешем порядке.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ЕП ужесточил условия предоставления убежища для украинцев
