Роскомнадзор назвал жалобы на сбои в работе его ресурсов фейковыми - РИА Новости, 05.03.2026
11:33 05.03.2026
Роскомнадзор назвал жалобы на сбои в работе его ресурсов фейковыми
Роскомнадзор назвал жалобы на сбои в работе его ресурсов фейковыми - РИА Новости, 05.03.2026
Роскомнадзор назвал жалобы на сбои в работе его ресурсов фейковыми
Роскомнадзор назвал детектор по отслеживанию сбоев в интернете Detector404 недостоверным источником, который может использоваться для вброса фейков. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:33:00+03:00
2026-03-05T11:33:00+03:00
Роскомнадзор назвал жалобы на сбои в работе его ресурсов фейковыми

Роскомнадзор назвал Detector404 по отслеживанию сбоев недостоверным источником

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роскомнадзор назвал детектор по отслеживанию сбоев в интернете Detector404 недостоверным источником, который может использоваться для вброса фейков.
Ранее в четверг ведомство сообщило, что его информационные ресурсы после февральской DDoS-атаки работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются. При этом по данным Detector404 за последние сутки насчитывается более 2,5 тысячи жалоб на работу ресурсов Роскомнадзора, 83% жалоб связаны с работой сайта.
"Обращаем внимание СМИ, что сервис Detector404.ru не является достоверным источником информации и может использоваться для вброса фейков", - заявили в ведомстве, комментируя информацию в СМИ о сбое в работе ресурсов РКН согласно детектору.
Ведомство 27 февраля заявило РИА Новости, что информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке с серверов, расположены преимущественно в России, а также США, Китае, Великобритании и Нидерландах. По данным РКН, доступность ресурсов ведомств удалось восстановить оперативно, а сама атака продолжалась несколько дней.
