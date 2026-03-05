РКН предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкирии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкортостана, в которой сообщается о формировании инженерно-технических и медицинских групп для Ирана, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в письмах контактным лицом для связи указывался действующий сотрудник территориального управления Роскомнадзора по Башкирии. При этом в ведомстве отметили, что все их письма должны содержать электронную подпись в формате .sig, ее подлинность и срок действия можно проверить на госуслугах. Для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту в виде name@rkn.gov.ru.