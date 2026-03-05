Рейтинг@Mail.ru
РКН предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкирии - РИА Новости, 05.03.2026
22:52 05.03.2026
РКН предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкирии
республика башкортостан
иран
россия
радий хабиров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкортостана, в которой сообщается о формировании инженерно-технических и медицинских групп для Ирана, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее ряд пабликов в соцсетях сообщили, что на официальные почты госучреждений, районов и организаций Башкирии поступили письма, которые содержали якобы распоряжения главы Башкирии Радия Хабирова о наборе специалистов для работы в Иране. Соискателям обещали зарплаты от 450 тысяч рублей.
"С электронной почты aprbbashkortostankanc@mail.ru в госорганы Башкортостана рассылаются заведомо ложные сведения от аппарата главы Республики Башкортостан. В письмах ссылаются на распоряжение главы Республики о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном для формирования специализированных инженерно-технических и медицинских групп", - сообщили в Роскомнадзоре.
В ведомстве уточнили, что в письмах контактным лицом для связи указывался действующий сотрудник территориального управления Роскомнадзора по Башкирии. При этом в ведомстве отметили, что все их письма должны содержать электронную подпись в формате .sig, ее подлинность и срок действия можно проверить на госуслугах. Для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту в виде name@rkn.gov.ru.
"Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций официально заявляет, что указанное письмо является мошенническими действиями третьих лиц, а такого распоряжения не существует", - отметили в Роскомнадзоре.
