https://ria.ru/20260305/rkn-2078872930.html
РКН предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкирии
РКН предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкирии - РИА Новости, 05.03.2026
РКН предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкирии
Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкортостана, в которой сообщается о формировании инженерно-технических и медицинских... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:52:00+03:00
2026-03-05T22:52:00+03:00
2026-03-05T22:52:00+03:00
республика башкортостан
иран
россия
радий хабиров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074962144_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_86dbb265b36695315e7308bc360dd0d3.jpg
https://ria.ru/20260305/fas-2078868962.html
https://ria.ru/20260305/moshenniki-2078616886.html
республика башкортостан
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074962144_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_668a9027eeccc748fdc5e8ee20ce2522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, иран, россия, радий хабиров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Республика Башкортостан, Иран, Россия, Радий Хабиров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
РКН предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкирии
Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкирии
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке якобы от имени главы Башкортостана, в которой сообщается о формировании инженерно-технических и медицинских групп для Ирана, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее ряд пабликов в соцсетях сообщили, что на официальные почты госучреждений, районов и организаций Башкирии поступили письма, которые содержали якобы распоряжения главы Башкирии Радия Хабирова
о наборе специалистов для работы в Иране
. Соискателям обещали зарплаты от 450 тысяч рублей.
"С электронной почты aprbbashkortostankanc@mail.ru в госорганы Башкортостана
рассылаются заведомо ложные сведения от аппарата главы Республики Башкортостан. В письмах ссылаются на распоряжение главы Республики о стратегическом партнерстве между РФ
и Ираном для формирования специализированных инженерно-технических и медицинских групп", - сообщили в Роскомнадзоре
.
В ведомстве уточнили, что в письмах контактным лицом для связи указывался действующий сотрудник территориального управления Роскомнадзора по Башкирии. При этом в ведомстве отметили, что все их письма должны содержать электронную подпись в формате .sig, ее подлинность и срок действия можно проверить на госуслугах. Для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту в виде name@rkn.gov.ru.
"Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций официально заявляет, что указанное письмо является мошенническими действиями третьих лиц, а такого распоряжения не существует", - отметили в Роскомнадзоре.