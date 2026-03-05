Рейтинг@Mail.ru
Вывозной рейс "Победы" прибыл во Внуково из Дубая - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 05.03.2026 (обновлено: 08:06 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/reys-2078645182.html
Вывозной рейс "Победы" прибыл во Внуково из Дубая
Вывозной рейс "Победы" прибыл во Внуково из Дубая - РИА Новости, 05.03.2026
Вывозной рейс "Победы" прибыл во Внуково из Дубая
Вывозной рейс авиакомпании "Победа" прибыл во столичный аэропорт "Внуково" из Дубая, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T07:58:00+03:00
2026-03-05T08:06:00+03:00
в мире
сша
иран
россия
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
https://ria.ru/20260305/oae-2078643942.html
сша
иран
россия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, россия, военная операция сша и израиля против ирана, дубай
В мире, США, Иран, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай
Вывозной рейс "Победы" прибыл во Внуково из Дубая

Вывозной рейс авиакомпании "Победа" прибыл во Внуково из Дубая

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Победа" прибыл во столичный аэропорт "Внуково" из Дубая, передает корреспондент РИА Новости.
Во "Внуково" уже приземлился рейс DP992 с гражданами РФ.
Первый ввозной рейс авиакомпании "Победа" приземлился в столичном аэропорту "Внуково" 4 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ
Вчера, 07:33
 
В миреСШАИранРоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаДубай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала