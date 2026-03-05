Иран назвал цели, по которым запустили новейшие ракеты "Хорремшахр 4"

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Сверхтяжелые ракеты ВВС КСИР "Хорремшахр 4" были запущены по целям в Тель-Авиве, аэропорту "Бен-Гурион" и базе 27-й эскадрильи ВВС Израиля в этом аэропорту, утверждает гостелерадиокомпания Ирана.