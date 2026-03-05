Иран назвал цели, по которым запустили новейшие ракеты "Хорремшахр 4"

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Сверхтяжелые ракеты ВВС КСИР "Хорремшахр 4" были запущены по целям в Тель-Авиве, аэропорту "Бен-Гурион" и базе 27-й эскадрильи ВВС Израиля в этом аэропорту, утверждает гостелерадиокомпания Ирана.
"Сверхтяжелые ракеты ВВС КСИР "Хорремшахр 4" с боеголовкой массой 1 тонна были запущены… сегодня в рамках 19-й волны операции "Правдивое обещание 4"… по центру Тель-Авива, аэропорту "Бен-Гурион", по базе 27-й эскадрильи ВВС сионистского режима в этом аэропорту", - говорится в сообщении.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.