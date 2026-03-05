https://ria.ru/20260305/rakety-2078649549.html
Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции, заявили в Генштабе
Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции, заявили в Генштабе - РИА Новости, 05.03.2026
Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции, заявили в Генштабе
Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и отрицают запуск ракеты в сторону ее территории, сообщает генштаб ВС исламской республики. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:47:00+03:00
2026-03-05T08:47:00+03:00
2026-03-05T08:50:00+03:00
в мире
иран
турция
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
иран
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, турция, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции, заявили в Генштабе
Генштаб ВС Ирана: Тегеран не запускал ракет в сторону Турции