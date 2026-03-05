Рейтинг@Mail.ru
13:54 05.03.2026 (обновлено: 19:42 05.03.2026)
Иран заявил о применении новейшей сверхтяжелой ракеты в конфликте
2026-03-05T13:54:00+03:00
2026-03-05T19:42:00+03:00
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
Иран заявил о применении новейшей сверхтяжелой ракеты в конфликте

IRIB: Иран применил новейшую ракету "Хорремшехр-4" в конфликте с США и Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции
ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иран использовал новейшую сверхтяжелую ракету "Хорремшехр-4" в ходе конфликта с США и Израилем, она была запущена в сторону Израиля, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
«

"Сверхтяжелая ракета "Хорремшехр-4" была запущена в сторону оккупированных территорий (в сторону Израиля. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, к нему прикреплено видео, на котором, как утверждает IRIB, запечатлен момент запуска ракеты.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщал, что КСИР поставил ракету "Хорремшехр-4" на боевое дежурство на одной из своих ракетных баз. Дальность полета новой иранской ракеты составляет две тысячи километров, она может нести боевую часть со взрывчатым веществом массой 1,5 тысячи килограммов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
