https://ria.ru/20260305/raketa-2078730711.html
Иран заявил о применении новейшей сверхтяжелой ракеты в конфликте
Иран заявил о применении новейшей сверхтяжелой ракеты в конфликте - РИА Новости, 05.03.2026
Иран заявил о применении новейшей сверхтяжелой ракеты в конфликте
Иран использовал новейшую сверхтяжелую ракету "Хорремшехр-4" в ходе конфликта с США и Израилем, она была запущена в сторону Израиля, сообщила иранская... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:54:00+03:00
2026-03-05T13:54:00+03:00
2026-03-05T19:42:00+03:00
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Иран заявил о применении новейшей сверхтяжелой ракеты в конфликте
IRIB: Иран применил новейшую ракету "Хорремшехр-4" в конфликте с США и Израилем