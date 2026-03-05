https://ria.ru/20260305/radio-2078859925.html
Шесть сигналов, в том числе "Жиротряс", прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 05.03.2026
"Радио Судного дня" передало шестое за день сообщение
"Радио Судного дня" передало сообщение "Жиротряс" и еще 5 сигналов в четверг
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Шесть сигналов, в том числе "Жиротряс", прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сообщения "Серосбег", "Овалосток", "Шлакобобр", "Вспыхивание", "Кипропоем" и "Жиротряс" зафиксировали в четверг в 12.33 мск, 14.13 мск, 15.09 мск, 15.39 мск, 17.01 мск и 18.43 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".