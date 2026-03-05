https://ria.ru/20260305/radio-2078783605.html
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
Третий сигнал "Вспыхивание" прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 05.03.2026
"Радио Судного дня" передало сигнал "Вспыхивание"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Третий сигнал "Вспыхивание" прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в понедельник в 15.39 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.
Ранее Telegram-каналом "УВБ-76 логи" были зафиксированы сообщения "Серосбег" и "Овалосток", в 12.33 мск и 14.13 мск соответственно.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".