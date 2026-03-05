https://ria.ru/20260305/pvo-2078875636.html
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 06.03.2026
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ, сообщил глава города федерального значения Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-05T23:21:00+03:00
2026-03-05T23:21:00+03:00
2026-03-06T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
В Севастополе ПВО сбила три воздушные цели