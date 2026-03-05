Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 05.03.2026 (обновлено: 22:18 05.03.2026)
ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью
ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью
ПВО в Херсонской области сбила 12 беспилотников ВСУ в районе Геническа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
геническ
вооруженные силы украины
херсонская область
геническ
происшествия, херсонская область , геническ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Геническ, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью

Сальдо: ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. ПВО в Херсонской области сбила 12 беспилотников ВСУ в районе Геническа, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Украинские беспилотники атакуют Генический МО. Сбито более 12 БПЛА", - написал он в канале на платформе Мах.
Временно перекрыта трасса возле Новоалексеевки, добавил Сальдо.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьГеническВооруженные силы Украины
 
 
