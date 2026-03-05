https://ria.ru/20260305/pvo-2078868528.html
ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью
ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью - РИА Новости, 05.03.2026
ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью
ПВО в Херсонской области сбила 12 беспилотников ВСУ в районе Геническа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:12:00+03:00
2026-03-05T22:12:00+03:00
2026-03-05T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
геническ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86595288ac106489d64c71ffb63ab1f7.jpg
https://ria.ru/20260305/drony-2078868830.html
херсонская область
геническ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92836b2037e3ec0d69ace4ae604551d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , геническ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Геническ, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью
Сальдо: ПВО сбила 12 беспилотников над Херсонской областью