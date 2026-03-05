Рейтинг@Mail.ru
ВСУ массово атакуют беспилотниками Херсонскую область - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 05.03.2026 (обновлено: 21:22 05.03.2026)
ВСУ массово атакуют беспилотниками Херсонскую область
ВСУ массово атакуют беспилотниками Херсонскую область
ВСУ предпринимают попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ массово атакуют беспилотниками Херсонскую область

Сальдо: ВСУ предпринимают попытку массовой атаки БПЛА по Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВСУ предпринимают попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Донецке дрон ВСУ повредил три частных дома
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
