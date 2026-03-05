https://ria.ru/20260305/pvo-2078862972.html
ВСУ массово атакуют беспилотниками Херсонскую область


ВСУ предпринимают попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины

Сальдо: ВСУ предпринимают попытку массовой атаки БПЛА по Херсонской области