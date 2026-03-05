https://ria.ru/20260305/pvo-2078857218.html
ПВО сбила два украинских дрона над Россией
ПВО сбила два украинских дрона над Россией - РИА Новости, 05.03.2026
ПВО сбила два украинских дрона над Россией
Силы ПВО за пять часов сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило... РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
