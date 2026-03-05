https://ria.ru/20260305/pvo-2078771333.html
ПВО с утра сбила семь украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО с утра сбила семь украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2026
ПВО с 8:00 до 15:00 мск уничтожила 7 украинских БПЛА над российскими регионами