ПВО с утра сбила семь украинских БПЛА над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 05.03.2026 (обновлено: 15:39 05.03.2026)
ПВО с утра сбила семь украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО с утра сбила семь украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
белгородская область
курская область
безопасность, россия, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Силы ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого марта текущего года в период с 8.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
