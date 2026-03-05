Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь уничтожила 76 дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 05.03.2026 (обновлено: 09:17 05.03.2026)
ПВО за ночь уничтожила 76 дронов ВСУ
ПВО за ночь сбила 76 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.03.2026
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 76 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали 33 БПЛА в Саратовской области, 17 — над Черным морем, десять — в Крыму, девять — в Ростовской области, четыре — в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области и один — в Астраханской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
