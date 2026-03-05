В Ростовской области отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За вечер среды и ночь четверга были уничтожены БПЛА в четырех районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, беспилотная опасность все еще сохраняется, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Кроме того, в регионе сохраняется беспилотная опасность.