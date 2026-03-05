https://ria.ru/20260305/pvo-2078641081.html
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
За вечер среды и ночь четверга были уничтожены БПЛА в четырех районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, беспилотная... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За вечер среды и ночь четверга были уничтожены БПЛА в четырех районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, беспилотная опасность все еще сохраняется, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
"Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область
БПЛА уничтожены в 4 районах - Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском", - говорится в сообщении
.
Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Кроме того, в регионе сохраняется беспилотная опасность.