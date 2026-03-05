Рейтинг@Mail.ru
Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле
21:09 05.03.2026
Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле, прошедшей в преддверии Международного женского дня. РИА Новости, 05.03.2026
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле, прошедшей в преддверии Международного женского дня.
Президент РФ в четверг встретился с представительницами различных профессий и поздравил их с наступающим 8 Марта. После мероприятия глава государства еще раз поздравил женщин с предстоящим праздником и подарил цветы каждой участнице встречи. Также Путин сделал с ними общее фото. Видео опубликовано в официальном канале Кремля на платформе Max.
"Где птичка? Не вылетает", - пошутил Путин во время общего фото.
Участницы мероприятия отметили, что им было очень интересно на встрече с президентом.
Во ходе встречи в Кремле в четверг Путин пообщался с представительницами самых разных сфер, в том числе творческой интеллигенции, конструкторами, инженерами, военнослужащими, добровольцами, медиками и военкорами.
