Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле, прошедшей в преддверии Международного женского дня.

Президент РФ в четверг встретился с представительницами различных профессий и поздравил их с наступающим 8 Марта. После мероприятия глава государства еще раз поздравил женщин с предстоящим праздником и подарил цветы каждой участнице встречи. Также Путин сделал с ними общее фото. Видео опубликовано в официальном канале Кремля на платформе Max

"Где птичка? Не вылетает", - пошутил Путин во время общего фото.

Участницы мероприятия отметили, что им было очень интересно на встрече с президентом.