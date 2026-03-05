https://ria.ru/20260305/putin-2078861514.html
Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле
Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле - РИА Новости, 05.03.2026
Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле, прошедшей в преддверии Международного женского дня. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:09:00+03:00
2026-03-05T21:09:00+03:00
2026-03-05T21:09:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078840994_46:0:3687:2048_1920x0_80_0_0_8f22c9ded31c764664d49aa56394487c.jpg
https://ria.ru/20260305/putin-2078815685.html
https://ria.ru/20260305/putin-2078811000.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078840994_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_3185bf823dbd8f198e3ca3e5e2014374.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле
Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле в честь 8 марта
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил букеты участницам встречи в Кремле, прошедшей в преддверии Международного женского дня.
Президент РФ
в четверг встретился с представительницами различных профессий и поздравил их с наступающим 8 Марта. После мероприятия глава государства еще раз поздравил женщин с предстоящим праздником и подарил цветы каждой участнице встречи. Также Путин
сделал с ними общее фото. Видео опубликовано в официальном канале Кремля на платформе Max
.
"Где птичка? Не вылетает", - пошутил Путин во время общего фото.
Участницы мероприятия отметили, что им было очень интересно на встрече с президентом.
Во ходе встречи в Кремле в четверг Путин пообщался с представительницами самых разных сфер, в том числе творческой интеллигенции, конструкторами, инженерами, военнослужащими, добровольцами, медиками и военкорами.