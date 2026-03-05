Рейтинг@Mail.ru
Путин поинтересовался о взаимодействии военной и гражданской медицины - РИА Новости, 05.03.2026
18:16 05.03.2026 (обновлено: 18:19 05.03.2026)
Путин поинтересовался о взаимодействии военной и гражданской медицины
Президент РФ Владимир Путин спросил у капитана медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода, участницы СВО и программы "Время... РИА Новости, 05.03.2026
Путин поинтересовался о взаимодействии военной и гражданской медицины

Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил у капитана медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода, участницы СВО и программы "Время героев" Юлии Муллагалиевой о взаимодействии гражданской и военной медицины.
Путин в четверг проводит мероприятие по случаю Международного женского дня и проводит беседу с представительницами самых разных сфер, в том числе творческой интеллигенции, конструкторами, инженерами, военнослужащими, добровольцами, медиками и военкорами.
Путин обсудил с военнослужащей использование мессенджеров в зоне СВО
Вчера, 18:10
Путин обсудил с военнослужащей использование мессенджеров в зоне СВО
Вчера, 18:10
"Вы упомянули о том, что приходят на военную службу сейчас люди с гражданки, из гражданских лечебных заведений. Вот взаимодействие в целом между военной медициной и гражданской медициной - вы как-то с этим соприкасались? Как это налажено? И что можно было бы сделать дополнительно, чтобы и по той, и по другой линии шла работа еще эффективнее, нацеленная на поддержание, на оказание помощи нашим ребятам?" - спросил Путин в беседе с Муллагалиевой.
Участница СВО ответила, что у военных медиков всегда было тесное взаимодействие с гражданскими больницами, которые помогали со сложными операциями и узкими специалистами.
По ее словам, сейчас гражданское здравоохранение Московской области подключилось даже к работе военно-врачебных комиссий. А гражданские врачи, видя работу коллег в живую, понимают разницу между спокойной работой по графику и той колоссальной нагрузкой, которая ложится на военных медиков.
"Взаимодействие между военной медициной и гражданской в целом налажено? Никаких отказов там вы не видите?" - уточнил Путин.
Муллагалиева подчеркнула, что отказов в помощи нет, но юридические рамки, продиктованные приказами Минздрава, иногда создают сложности. Выход находится всегда, однако законодательная часть требует проработки.
"Хорошо, мы посмотрим на нормативную базу еще раз", - заключил российский лидер.
Путин призвал подумать о сохранении репродуктивного здоровья бойцов СВО
Вчера, 17:50
Путин призвал подумать о сохранении репродуктивного здоровья бойцов СВО
Вчера, 17:50
 
