Путин поинтересовался о взаимодействии военной и гражданской медицины
Путин поинтересовался о взаимодействии военной и гражданской медицины - РИА Новости, 05.03.2026
Путин поинтересовался о взаимодействии военной и гражданской медицины
Президент РФ Владимир Путин спросил у капитана медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода, участницы СВО и программы "Время... РИА Новости, 05.03.2026
общество
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
россия
московская область (подмосковье)
общество, россия, московская область (подмосковье), владимир путин
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
Путин поинтересовался о взаимодействии военной и гражданской медицины
Путин спросил у Муллагалиевой о взаимодействии гражданской и военной медицины
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил у капитана медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода, участницы СВО и программы "Время героев" Юлии Муллагалиевой о взаимодействии гражданской и военной медицины.
Путин
в четверг проводит мероприятие по случаю Международного женского дня и проводит беседу с представительницами самых разных сфер, в том числе творческой интеллигенции, конструкторами, инженерами, военнослужащими, добровольцами, медиками и военкорами.
"Вы упомянули о том, что приходят на военную службу сейчас люди с гражданки, из гражданских лечебных заведений. Вот взаимодействие в целом между военной медициной и гражданской медициной - вы как-то с этим соприкасались? Как это налажено? И что можно было бы сделать дополнительно, чтобы и по той, и по другой линии шла работа еще эффективнее, нацеленная на поддержание, на оказание помощи нашим ребятам?" - спросил Путин в беседе с Муллагалиевой.
Участница СВО ответила, что у военных медиков всегда было тесное взаимодействие с гражданскими больницами, которые помогали со сложными операциями и узкими специалистами.
По ее словам, сейчас гражданское здравоохранение Московской области
подключилось даже к работе военно-врачебных комиссий. А гражданские врачи, видя работу коллег в живую, понимают разницу между спокойной работой по графику и той колоссальной нагрузкой, которая ложится на военных медиков.
"Взаимодействие между военной медициной и гражданской в целом налажено? Никаких отказов там вы не видите?" - уточнил Путин.
Муллагалиева подчеркнула, что отказов в помощи нет, но юридические рамки, продиктованные приказами Минздрава, иногда создают сложности. Выход находится всегда, однако законодательная часть требует проработки.
"Хорошо, мы посмотрим на нормативную базу еще раз", - заключил российский лидер.