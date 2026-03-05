https://ria.ru/20260305/putin-2078829895.html
Путин обсудил с военнослужащей использование мессенджеров в зоне СВО
Путин обсудил с военнослужащей использование мессенджеров в зоне СВО - РИА Новости, 05.03.2026
Путин обсудил с военнослужащей использование мессенджеров в зоне СВО
Президент России Владимир Путин обсудил с подполковником ВКС, командиром батальона Ириной Годуновой использование мессенджеров в зоне боевых действий.
Путин обсудил с военнослужащей использование мессенджеров в зоне СВО
Путин обсудил с участницей СВО использование мессенджеров в зоне боевых действий
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с подполковником ВКС, командиром батальона Ириной Годуновой использование мессенджеров в зоне боевых действий.
Президент в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня поинтересовался у Годуновой, как она оценивает ситуацию в сфере связи, одной из самых важных сфер для страны на сегодняшний день.
"Без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного нам результата. Вот Starlink отключили. Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи, есть и то, чем противник пользуется до сих пор, пока мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали. Как сейчас, по вашему мнению, налажена связь? И что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно?" - спросил глава государства.
Участница СВО ответила Путину
, что работа в этом направлении ведется, оно развивается, но России
необходимо развивать отечественные виды связи и улучшать их.
"Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи. Но нам что-то надо свое разработать такое, улучшить соответственно, вот Max стал работать, и будет все хорошо на фронте", - сказала Годунова.
Она подчеркнула, что специальная связь в зоне военных действий организована "на отлично".
"Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими, неподконтрольные, представляют опасность для личного состава?" - уточнил Путин.
Подполковник ВКС
ответила на вопрос утвердительно.