Путин призвал подумать о сохранении репродуктивного здоровья бойцов СВО

Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью подумать над мерами по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО.

В четверг президент в Кремле провел встречу с представительницами разных профессий. Капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода Муллагалиева Юлия подняла вопрос о необходимости введения мер по охране репродуктивного здоровья солдат.

"Полностью с этим согласен. Условия, в которых ребята воюют, несут службу - они очень суровые. Это понятно. Спят на земле - это тяжелая работа. Кроме всего прочего, что это опасно для жизни и здоровья. Это еще и тяжелая работа", - сказал Путин