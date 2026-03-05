Путин поинтересовался организацией работы по программе "Время Героев"

"А он чего в медицине понимает-то?" - пошутил Путин.

Девушка отметила, что Воробьёв выступает организатором, а стажировку она проходит в министерстве здравоохранения Подмосковья. Муллагалиева поделилась, что военное здравоохранение очень отличается от гражданского и такой опыт очень полезен для неё.