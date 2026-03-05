https://ria.ru/20260305/putin-2078820678.html
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер - РИА Новости, 05.03.2026
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер
Президент России Владимир Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер, напомнив об отключении Starlink.
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер
Путин назвал связь на фронте важной сферой, напомнив об отключении Starlink
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер, напомнив об отключении Starlink.
В четверг президент в Кремле провел встречу с представительницами разных профессий, среди них была подполковник Воздушно-космических сил РФ
, командир батальона Ирина Годунова.
"Поскольку вы связист, как вы сейчас оцениваете ситуацию в этой сфере - очень важной, одной из самых важных? Потому что, как вы правильно сказали, без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного вам результата", - сказал Путин
.
Российский лидер напомнил, что, помимо отключенного ранее Starlink, есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи.
"Есть и то, чем противник пользовался до сих пор, когда мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали", - добавил Путин.
Глава государства поинтересовался у Годуновой, как налажена связь на фронте и что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно.