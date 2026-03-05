Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 05.03.2026 (обновлено: 18:27 05.03.2026)
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер - РИА Новости, 05.03.2026
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер
Президент России Владимир Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер, напомнив об отключении Starlink. РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер

Путин назвал связь на фронте важной сферой, напомнив об отключении Starlink

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал связь на фронте одной из самых важных сфер, напомнив об отключении Starlink.
В четверг президент в Кремле провел встречу с представительницами разных профессий, среди них была подполковник Воздушно-космических сил РФ, командир батальона Ирина Годунова.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Артиллерист рассказал, что отключение Starlink не лишило фронт связи
27 февраля, 05:09
"Поскольку вы связист, как вы сейчас оцениваете ситуацию в этой сфере - очень важной, одной из самых важных? Потому что, как вы правильно сказали, без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного вам результата", - сказал Путин.
Российский лидер напомнил, что, помимо отключенного ранее Starlink, есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи.
"Есть и то, чем противник пользовался до сих пор, когда мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали", - добавил Путин.
Глава государства поинтересовался у Годуновой, как налажена связь на фронте и что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Боец заявил, что ВС России не пользуются Telegram в зоне СВО
22 февраля, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
