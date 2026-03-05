Путин пошутил о семейных обязанностях женщин

"Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, и в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети", - сказал Путин в ходе встречи.