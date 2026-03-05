https://ria.ru/20260305/putin-2078815685.html
Путин пошутил о семейных обязанностях женщин
Путин пошутил о семейных обязанностях женщин - РИА Новости, 05.03.2026
Путин пошутил о семейных обязанностях женщин
Президент РФ Владимир Путин пошутил о семейных обязанностях женщин: вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как и дети. РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о семейных обязанностях женщин: вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как и дети.
Путин
в четверг проводит мероприятие по случаю Международного женского дня и проводит беседу с представительницами самых разных сфер, в том числе творческой интеллигенции, конструкторами, инженерами, военнослужащими, добровольцами, медиками и военкорами.
Глава государства отметил, что на женщине лежит очень много обязанностей.
"Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, и в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети", - сказал Путин в ходе встречи.