Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 05.03.2026 (обновлено: 17:26 05.03.2026)
Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми
Условия, в которых воюют российские бойцы в зоне СВО, очень суровые, это тяжелая работа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2026
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Условия, в которых воюют российские бойцы в зоне СВО, очень суровые, это тяжелая работа, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками.
"Условия, в которых ребята воюют, несут службу, они очень суровые. Это понятно. Преодоление водных преград, они спят на земле и так далее. Это тяжелая работа, кроме всего прочего. Кроме того, что это опасно для жизни и здоровья, это ещё и тяжелая работа", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин рассказал об опасности неподконтрольных видов связи в зоне СВО
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
