Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Условия, в которых воюют российские бойцы в зоне СВО, очень суровые, это тяжелая работа, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками.