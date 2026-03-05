https://ria.ru/20260305/putin-2078815072.html
Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми
Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми - РИА Новости, 05.03.2026
Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми
Условия, в которых воюют российские бойцы в зоне СВО, очень суровые, это тяжелая работа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2026
Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми
Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, очень суровыми