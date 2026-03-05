Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил большое число обязанностей у женщин - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/putin-2078814759.html
Путин отметил большое число обязанностей у женщин
Путин отметил большое число обязанностей у женщин - РИА Новости, 05.03.2026
Путин отметил большое число обязанностей у женщин
Президент России Владимир Путин отметил большое количество обязанностей, которое лежит на женщинах. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:19:00+03:00
2026-03-05T17:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063273564_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_77b4a6fb8b936499cfbc79185214316b.jpg
https://ria.ru/20260305/putin-2078812495.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063273564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa9c3e4d849f82e711c65be738e52e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил большое число обязанностей у женщин

Путин отметил большое число обязанностей, которое лежит на женщинах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большое количество обязанностей, которое лежит на женщинах.
Путин в преддверии Международного женского дня проводит в Кремле встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками.
"Конечно, на женщине очень много всяких обязанностей. Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной. И в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин назвал российских женщин очень ответственными
Вчера, 17:13
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала