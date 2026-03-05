https://ria.ru/20260305/putin-2078814759.html
Путин отметил большое число обязанностей у женщин
Президент России Владимир Путин отметил большое количество обязанностей, которое лежит на женщинах. РИА Новости, 05.03.2026
общество
россия
владимир путин
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большое количество обязанностей, которое лежит на женщинах.
Путин
в преддверии Международного женского дня проводит в Кремле встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками.
"Конечно, на женщине очень много всяких обязанностей. Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной. И в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому", - сказал он в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня.