Путин рассказал об опасности неподконтрольных видов связи в зоне СВО
Путин рассказал об опасности неподконтрольных видов связи в зоне СВО - РИА Новости, 05.03.2026
Путин рассказал об опасности неподконтрольных видов связи в зоне СВО
Использование неподконтрольных России видов связи в зоне СВО представляет опасность для личного состава, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:19:00+03:00
2026-03-05T17:19:00+03:00
2026-03-05T17:31:00+03:00
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Использование неподконтрольных России видов связи в зоне СВО представляет опасность для личного состава, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в преддверии Международного женского дня проводит в Кремле встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками.
"Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?" - спросил он одну из участниц мероприятия по случаю Международного женского дня.