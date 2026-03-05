Путин встретился с представительницами разных профессий в Кремле

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками, передает корреспондент РИА Новости.

Президент традиционно перед 8 Марта проводит подобные встречи. В прошлом году в преддверии праздника Путин посещал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей фонда "Защитники Отечества", где встречался с сотрудницами и подопечными фонда.