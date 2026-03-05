Путин обсудил с женщинами-военнослужащими поддержку бойцов СВО

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в преддверии 8 Марта обсудил с женщинами-военнослужащими средства связи на фронте и поддержку бойцов СВО.

На ней были представительницы самых разных областей, в том числе творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики и военкоры.

Президент отметил, что участники спецоперации воюют в суровых условиях. Он также назвал связь на фронте одной из самых важных сфер, напомнив об отключении Starlink.

« "Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи, есть и то, чем противник пользуется до сих пор, пока мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали. Как сейчас, по вашему мнению, налажена связь? И что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно?" — обратился Путин к подполковнику ВКС, командиру батальона Ирине Годуновой.

Военнослужащая рассказала, что работа в этом направлении ведется, но России необходимо развивать отечественные виды связи и улучшать их.

« "Вот сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи", — отметила она.

При этом Годунова добавила, что специальная связь в зоне военных действий организована отлично.

« "Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими, неподконтрольные, представляют опасность для личного состава?" — уточнил Путин.

Подполковник ВКС ответила утвердительно.

Президент также поинтересовался организацией работы в рамках программы "Время героев" у военного медика Юлии Муллагалиевой. Участница СВО рассказала, что проходила стажировку в подмосковном Минздраве. Она отметила, что военное здравоохранение сильно отличается от гражданского и такой опыт был очень полезен для нее.

Вместе с тем Муллагалиева подняла вопрос о необходимости ввести меры по охране репродуктивного здоровья солдат. Путин согласился с этим.