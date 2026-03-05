Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с женщинами-военнослужащими поддержку бойцов СВО
17:08 05.03.2026 (обновлено: 19:53 05.03.2026)
Путин обсудил с женщинами-военнослужащими поддержку бойцов СВО
Путин обсудил с женщинами-военнослужащими поддержку бойцов СВО
Путин обсудил с женщинами-военнослужащими поддержку бойцов СВО
Владимир Путин на встрече в преддверии 8 Марта обсудил с женщинами-военнослужащими средства связи на фронте и поддержку бойцов СВО.
россия
общество
владимир путин
международный женский день
Путин поздравил женщин России с наступающим 8 Марта
Путин поздравил женщин России с наступающим 8 Марта. Президент с улыбкой отметил, что женщинам нужно заботиться о детях, но не только – "часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе"
россия, общество, владимир путин, международный женский день
Россия, Общество, Владимир Путин, Международный женский день
Путин обсудил с женщинами-военнослужащими поддержку бойцов СВО

Путин обсудил с женщинами-военнослужащими средства связи в зоне СВО

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в преддверии 8 Марта обсудил с женщинами-военнослужащими средства связи на фронте и поддержку бойцов СВО.
На ней были представительницы самых разных областей, в том числе творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики и военкоры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин пошутил о семейных обязанностях женщин
Вчера, 17:24
Президент отметил, что участники спецоперации воюют в суровых условиях. Он также назвал связь на фронте одной из самых важных сфер, напомнив об отключении Starlink.
«
"Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи, есть и то, чем противник пользуется до сих пор, пока мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали. Как сейчас, по вашему мнению, налажена связь? И что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно?" — обратился Путин к подполковнику ВКС, командиру батальона Ирине Годуновой.
Военнослужащая рассказала, что работа в этом направлении ведется, но России необходимо развивать отечественные виды связи и улучшать их.
«
"Вот сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи", — отметила она.
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Шадаев анонсировал запуск российского аналога Starlink
18 февраля, 12:05
При этом Годунова добавила, что специальная связь в зоне военных действий организована отлично.
«
"Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими, неподконтрольные, представляют опасность для личного состава?" — уточнил Путин.
Подполковник ВКС ответила утвердительно.
Оператор и корректировщик ведут БПЛА Молния-2 к цели - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Охотники на батарейках. Какое оружие получила российская армия в зоне СВО
2 марта, 08:00
Президент также поинтересовался организацией работы в рамках программы "Время героев" у военного медика Юлии Муллагалиевой. Участница СВО рассказала, что проходила стажировку в подмосковном Минздраве. Она отметила, что военное здравоохранение сильно отличается от гражданского и такой опыт был очень полезен для нее.
Вместе с тем Муллагалиева подняла вопрос о необходимости ввести меры по охране репродуктивного здоровья солдат. Путин согласился с этим.
Кроме того, глава государства поздравил россиянок с Международным женским днем и пожелал им счастья и успехов. Он отметил, что женщины часто берут на себя обязанности, которые считаются мужскими.
Открытки к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Открытки к 8 Марта: скачайте и подарите весеннее настроение
Вчера, 09:00
 
Россия Общество Владимир Путин Международный женский день
 
 
