Рейтинг@Mail.ru
Россия и ЦАР согласовывают позиции на международной арене, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/putin-2078756751.html
Россия и ЦАР согласовывают позиции на международной арене, заявил Путин
Россия и ЦАР согласовывают позиции на международной арене, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2026
Россия и ЦАР согласовывают позиции на международной арене, заявил Путин
Россия и ЦАР работают над согласованием позиций на международной арене, профильные министерства и ведомства находятся в постоянном контакте, сообщил президент... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:52:00+03:00
2026-03-05T14:52:00+03:00
россия
цар
владимир путин
в мире
фостен-арканж туадера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20260305/putin-2078750615.html
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цар, владимир путин, в мире, фостен-арканж туадера
Россия, ЦАР, Владимир Путин, В мире, Фостен-Арканж Туадера
Россия и ЦАР согласовывают позиции на международной арене, заявил Путин

Путин: Россия и ЦАР работают над согласованием позиций на международной арене

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и ЦАР работают над согласованием позиций на международной арене, профильные министерства и ведомства находятся в постоянном контакте, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Арканжем Туадерой.
"Есть еще одна важная сфера - это наше взаимодействие с Центральноафриканской республикой в согласовании позиций на международной арене. Наши профильные министерства, ведомства работают в этом ключе, в постоянном контакте друг с другом. Уверен, что так и будет дальше", - сказал Путин.
Путин и президент ЦАР в четверг проводят переговоры в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин оценил перспективы сотрудничества России и ЦАР в гуманитарной сфере
Вчера, 14:40
 
РоссияЦАРВладимир ПутинВ миреФостен-Арканж Туадера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала